موسكو: التعاون الفضائي مع الغرب سيعود بعد أن تدرك القيادة الغربية ضرر العقوبات

أعرب مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين عن ثقته بأن التعاون الفضائي مع الغرب سيعود إلى سابق عهده، عند وصول قيادة غربية تدرك أن العقوبات تضرّ بالجميع.

وفي تصريح لـRT قال روغوزين: "بغض النظر عن مدى صرامة العقوبات، نرى أن قطع التعاون الفضائي مع الغرب بشكل كامل أمر غير ممكن، وأن العلاقات ستعود إلى سابق عهدها".

وأضاف: "سيأتي مسؤولون آخرون ليحللوا الوضع ويفهموا أن العقوبات حرب اقتصادية تلحق الضرر بجميع الأطراف.. وبمجرد أن يفهموا ذلك سيعود التعاون بشكل أو بآخر".

ولفت إلى أن الوكالة الروسية تسعى لتطوير العلاقات مع الصين، حيث أن بكين "لم تبتعد مليمترا واحدا عن موقع التعاون مع روسيا خلال الشهر والنصف الماضية".

وأكد أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي يمكن التعاون معها حاليا في مشاريع الفضاء.

وأضاف: "هناك دول لا تنتمي إلى الغرب كدول أمريكا اللاتينية، والدول الإفريقية، ودول جنوب شرق آسيا، والهند والعديد من البلدان الأخرى التي لديها طموحاتها الخاصة في الفضاء".

وتابع أن العديد من هذه الدول "لديها بنية تحتية متطورة للعمل في الفضاء، وهم شركاء جيدون بالنسبة لنا".

المصدر: "تاس"