الدفاع الروسية: قوات كييف تحتجز 77 سفينة أجنبية تحت تهديد قصفها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تحتجز 77 سفينة تجارية أجنبية من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية، تحت تهديد قصفها وخطر الألغام البحرية التي زرعتها.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لمراقبة الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن "القوات الروسية تفتح ممرا بحريا إنسانيا بشكل يومي من الساعة 8:00 حتى الساعة 19:00، وهو ممر آمن في اتجاه الجنوب الغربي من مياه أوكرانيا الإقليمية".

وأضاف: "77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، حيث أن تهديد القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية والإقليمية، لا يسمح للسفن بالملاحة بأمان والخروج إلى عرض البحر".

المصدر: "تاس"