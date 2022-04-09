أسير أوكراني يكشف عن وجود قوة أجنبية محاصرة في ماريوبول

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو يتحدث فيه أسير أوكراني عن وجود قوة أجنبية يصل قوامها إلى 300 فرد في مصنع "آزوفستال" الذي تحاصره القوات الروسية في ماريوبول.

وأضاف الأسير في الفيديو: "تتواجد في "آزوفستال" قوات أجنبية، لا أعرف من أي دولة، يبلغ عددهم حول 200-300 شخص، وهناك حوالي 1500-2000 مقاتل تابعون لكتيبة "آزوف" النازية.

وقال قديروف معلقا على الفيديو: "هذا القومي قرر الاستسلام، كما قدم معلومات قيمة حول عدد وانتشار وأسلحة العدو. وبالطبع كل هذه النقاط ستؤخذ في الاعتبار وستخفف من حكمه".

المصدر: نوفوستي