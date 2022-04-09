مفوضة حقوق الإنسان في روسيا: عودة 32 سائق شاحنة روسي من أوكرانيا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، أن 32 سائقا روسيا كانوا محتجزين في أوكرانيا قد أعيدوا إلى بلادهم.

وأضافت: "بمشاركة معهد مفوض حقوق الإنسان في روسيا، تم تبادل سائقي الشاحنات. وعاد 32 سائقا روسيا و20 سائقا أوكرانيا إلى ديارهم، بالإضافة إلى عدد من مواطني بيلاروس..نحن سعداء للغاية بعودة مواطنينا إلى وطنهم".

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في أوائل أبريل ذكرت موسكالكوفا أنها تلقت أكثر من 100 شكوى من أقارب سائقي الشاحنات الروس المحتجزين في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي