موسكو: الاتحاد الأوروبي يتحول لتكتّل عسكري مرادف للناتو

ندد مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف بتصريح مفوض الأمن والسياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الذي تمنّى حسم النزاع في أوكرانيا عسكريا لا دبلوماسيا.

وقال تشيجوف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "لم أسمع من أي شخص من قبل، لا مسؤولين أو سياسين دعوة للحل العسكري للنزاعات".

وأضاف: "هذا يقودني إلى أفكار حزينة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يتحول من اتحاد سياسي واقتصادي يسعى للتكامل الأوروبي السلمي إلى تكتل عسكري مرادف للناتو".

وتابع: "عندما صدرت مثل هذه التصريحات في وقت سابق من قبل أشخاص من دول خارج الاتحاد الأوروبي، سعى الاتحاد دائما إلى النأي بنفسه عن هذه التصريحات، مؤكدا التزامه بالأساليب السياسية والدبلوماسية" لحل النزاعات.

وأردف قوله: "أستغرب سماع هذا التصريح من بوريل، فهو رجل يتمتع بخلفية سياسية غنية، ونشأ على أفكار الحزب الاشتراكي، وشغل سابقا مناصب عليا في الاتحاد الأوروبي، وكان رئيسا للبرلمان الأوروبي".

واعتبر أن تصريح بوريل "ربما صدر انطلاقا من انطباعات ترسخت لديه بعد رحلته المشتركة إلى أوكرانيا مع السيدة أورسولا فون دير لاين".

المصدر: "تاس"