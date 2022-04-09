هنغاريا تدعو لتحقيق "مستقل ونزيه" في مزاعم كييف حول أحداث بوتشا الأوكرانية

أعرب برتالان هافاسي السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء المجري عن دعم بودابست لإجراء تحقيق "مستقل ونزيه" في مزاعم كييف حول أحداث بلدة بوتشا الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء "إم تي أي" عن السكرتير الصحفي هافاسي قوله، إن "أوربان يدين بالطبع مذبحة بوتشا، وهنغاريا تدعم بالكامل التحقيق الدولي الذي يهدف للكشف عن ملابسات ما يشاع عن أحداث بوتشا".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب التحقيق في جميع الفظائع.. على أي حال، يجب حماية المدنيين وإدانة إساءة معاملتهم بأقوى العبارات الممكنة، ويجب التحقيق في مثل هذه الحالات".

ونقل المتحدث عن أوربان قوله: "نريد تحقيقا مستقلا ونزيها".

وفي وقت سابق ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أطلعه على الاستفزاز الوقح والساخر من نظام كييف في ما يلفقه عن "ضلوع الجيش الروسي في مقتل المدنيين" في بلدة بوتشا بضواحي كييف.

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ونشرت السلطات الأوكرانية ووسائل إعلام غربية مؤيدة مطلع الشهر الجاري مشاهد ملفّقة "لجثث عشرات المدنيين قتلتهم القوات الروسية في بلدة بوتشا".

ورفضت روسيا رفضا قاطعا هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن هذه اللقطات لم تنشر فور انسحاب قواتها من بوتشا بل بعد أربعة أيام من ذلك، ما يؤكد أنها ليست إلا تمثيلية دبرتها كييف لتشويه سمعة الجيش الروسي وتأليب الرأي العام ضد موسكو.

المصدر: "سبوتنيك"