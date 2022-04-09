رئيس مجلس الدوما الروسي يعلق على حذف حساب الدوما على "اليوتيوب"

وصف رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إجراء محرك البحث "غوغل" الأخير بحذف حساب مجلس الدوما الروسي على موقع "اليوتيوب"، بأنه دليل آخر على انتهاكات واشنطن لحقوق وحريات المواطنين.

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وقال فولودين في منشور عبر حسابه على "التلغرام": "هذا دليل آخر على انتهاكات واشنطن لحقوق وحريات المواطنين. السلطات الأمريكية تجبر شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية التي تمتلك شبكات اجتماعية على شن حرب إعلامية ضد بلادنا".

وأشار أيضا إلى أن واشنطن "تتخطى كل مبادئ الديمقراطية، وتقوم بكل شيء حتى لا يكون على المنصات، بما في ذلك يوتيوب، سوى وجهة نظرها وليس غيرها". منوها بأن الولايات المتحدة تريد احتكار ترويج المعلومات.

واختتم فولودين بالقول "لا يمكننا السماح بذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، قام محرك البحث "غوغل" بحذف قناة مجلس الدوما الروسي على موقع "اليوتيوب".

وجاء في بيان مجلس الدوما، إن محرك البحث "غوغل" قام بحذف قناته على يوتيوب منوها بأنه كان متوقعا لهكذا إجراء وبالمقابل قام باتخاذ إجراءات أخرى وتعزيز حسابه في مواقع التواصل الأخرى: "حجبت Google قناة Duma TV على YouTube. كان لديها أكثر من 145000 مشترك، وحققت مقاطع الفيديو الخاصة بنا أكثر من 100 مليون مشاهدة".

وتجدر الإشارة إلى أن القناة نشرت تعليقات حصرية للنواب وبثت الجلسات العامة.

وتابع البيان: "كنا مستعدين لذلك ونعمل بنشاط على تطوير مواقع أخرى".

ولفت إلى أنه يمكن الاشتراك في قنوات مجلس الدوما في "RuTube" و "VKontakte" و "Telegram".

المصدر: نوفوستي