بيسكوف: نأسف لتعليق عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أسف موسكو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الخميس: "نأسف لذلك، وسنواصل الدفاع عن مصالحنا بكافة الوسائل المشروعة".

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وجاء ذلك تعليقا على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك أثناء دورة خاصة للجمعية مكرسة للتطورات في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا أنها قررت وقف عضويتها في المجلس المذكور اعتبارا من اليوم الخميس، مؤكدة أنها ستبقى ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: تاس