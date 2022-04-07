الكرملين يجيب على سؤال حول مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا في ضوء موقف الغرب من عدم مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، ستسترشد بالدولة المنظمة، إندونيسيا.

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وكانت وكالة بلومبرغ قد نشرت في وقت سابق أنباء عن محاولات من جانب مسؤولين، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإقناع إندونيسيا بعدم السماح لبوتين بالمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين: "سوف نستوضح هذا الأمر. على كل حال، إندونيسيا هي الدولة المنظمة والرئيسة. بطبيعة الحال، سنستهدي في المقام الأول بالمنظم. ولكن، اعتمادا على كيفية تطور الوضع، سيتم تحديد الموقف بشأن المشاركة. لكن روسيا تواصل العمل، هذا مجال مهم للغاية للعمل في إطار مجموعة العشرين".

المصدر: نوفوستي