ماذا تخبئ "كبسولة جيرينوفسكي" للشرق الأوسط؟

كشف متحف التاريخ الروسي المعاصر عن كبسولة تبرع بها زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الراحل، فلاديمير جيرينوفسكي، للمتحف عام 2016.

إقرأ المزيد

وقد حملت هذه الكبسولة من الخارج عبارة "لا تفتح قبل 20عاما"، وبداخلها تنبؤات للسياسي المخضرم، الذي وافته المنية يوم أمس، تتضمن اختفاء جوازات السفر والمعاشات التقاعدية، وظهور القطارات التي تتحرك في أنابيب مفرغة، وانهيار حلف "الناتو"، وتبوأ روسيا مكانة مركز العالم. وسوف سيتم افتتاح هذه الكبسولة عام 2036، لمعرفة مدى تحقق هذه التنبؤات.

ووفقا لموظف المتحف والباحث، ألكسندر فلوروف، فقد زار جيرينوفسكي المتحف عددا من المرات، ووهبه الكثير من المواد التي تتعلق بحياته السياسية والاجتماعية، التي من بينها هذه الكبسولة، حيث كشف عن بعض تنبؤاته بداخلها. والتي من بينها كذلك تشكيل اتحاد قوي بروابط اقتصادية وثيقة في الجنوب، يشمل روسيا وتركيا وإيران وسوريا والعراق. كذلك تنبأ جيرينوفسكي بتفكك "الناتو" بحلول ذلك الوقت، وعدم وجود الاتحاد الأوروبي. لكنه تنبأ أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى قارتها وتشكل مع كندا والمكسيك دولة جديدة، وتتخلى عن الدولار لصالح عملة جديدة، بينما تصبح روسيا مركز العالم بفضل خبرتها السياسية والعسكرية.

تحمل الكبسولة تنبؤات أخرى كثيرة مثيرة للاهتمام، من بينها تحديد النسل الصارم حول العالم، بحد أقصى طفلين أو حتى طفل واحد لكل أسرة، بسبب الزيادة السكانية القادمة على كوكب الأرض، وظهور مفهوم "مواطن العالم"، واختفاء التقسيم الإقليمي الوطني وتطور الحكم الذاتي في جميع مدن العالم ونسيان أنظمة الحزب الواحد وحكم الفرد.

إقرأ المزيد

فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي، تنبأ جيرينوفسكي بانتشار الرقائق متناهية الصغر والاعتماد على الحاسوب والإلغاء الكامل لجوازات السفر والنقود وظهور قطارات تتحرك في أنابيب مفرغة تتحرك بسرعة آلاف الكيلومترات في الساعة.

كما تنبأ السياسي بأن معرفة وخبرة الشخص سوف يتم تقييمها في المستقبل من خلال دراسات استقصائية عامة يتم من خلالها حساب معامل التنمية البشرية. ولن تكون هناك حاجة إلى معاشات التأمين، حيث سيتمكن الشخص من إعالة نفسه من خلال نظام الادخار، وبالنسبة لولادة الأطفال، ستحصل النساء على أجور خاصة.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قد أعلن يوم أمس الأربعاء 6 أبريل، عن وفاة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، فلاديمير جيرينوفسكي، عن عمر يناهز 76 عاما.

المصدر: زفيزدا