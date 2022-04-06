رئيس وزراء إيطاليا: حظر الغاز الروسي ليس على الطاولة ولا أعرف إذا كان ممكنا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن حظر الغاز القادم من روسيا "ليس فرضية قيد المناقشة حاليا، ولكن الوضع يتغير أمام أعيننا".

وأكد دراغي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن المسألة "ليست مطروحة على الطاولة ولا أعرف ما إذا كانت ستكون كذلك في أي وقت، ولكن كلما أصبحت هذه الحرب أكثر فظاعة، كلما تساءلت الدول الحليفة عما يمكن فعله لإضعاف روسيا".

وكان دراغي أشار في تصريحات سابقة إلى أن مدفوعات الغاز الروسي ستتم بعملتي الدولار واليورو، أما مسألة تحويلها إلى الروبل الروسي فهو شأن داخلي يخص روسيا.

المصدر: "آكي"