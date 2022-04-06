واشنطن تعلن عدم مشاركتها في عدد من اجتماعات قمة العشرين بحال حضور روسيا

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن بلادها لن تشارك في عدد من الاجتماعات القادمة لمجموعة العشرين في حال مشاركة روسيا.

وقالت يلين خلال جلسة استماع بالكونغرس: "الرئيس بايدن أوضح وأنا اتفق معه بالتأكيد أن الأمور لا يمكن أن تسير كالمعتاد بالنسبة لروسيا في أي من المؤسسات المالية".

وأضافت: "بايدن طالب باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين وأنا أوضحت لزملائي في إندونيسيا أننا لن نشارك في عدد من الاجتماعات إذا تواجد الروس هناك".

من المقرر أن تعقد القمة السابعة عشرة لرؤساء الدول والحكومات لمجموعة العشرين خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر في بالي بإندونيسيا.

المصدر: "سبوتنيك"