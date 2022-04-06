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الجيش الروسي دمر 125 طائرة و93 مروحية و407 مسيرة و227 صاروخ مضاد جوي و1981 دبابة منذ بدء العملية

وزارة الدفاع الروسية: الطيران الروسي يقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة الماضية

أخبار روسيا

وزارة الدفاع الروسية: الطيران الروسي يقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة الماضية
Globallookpress Russian Ministry of Defense
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية/ اللواء إيغور كوناشينكوف (صورة أرشيفية)
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تواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث دمرت صواريخ أرضية وجوية عالية الدقة 5 مستودعات للوقود ومواد التشحيم.

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جاء ذلك في البيان اليومي للمتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشينكوف ليوم الأربعاء، 6 أبريل 2022، حيث تابع المتحدث أن تلك المستودعات كانت في مناطق قرى "راديخوف" و"كازاتين" و"بروسيانايا" و"نيكولايف" و"نوفوموسكوفسك"، وكانت تزود المعدات العسكرية لمجموعات القوات الأوكرانية في مناطق "خاركوف" و"نيكولايف" و"دونباس" بالوقود.

كما قام الطيران العملياتي والتكتيكي خلال الليلة الماضية بقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أوسا-إيه كيه إم"، و5 مستودعات للوجستيات، بالإضافة إلى 11 نقطة ارتكاز ومخازن للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 مسيرات في مناطق "بيرديانسك" و"غورنياك" و"أوفانسكوي" و"تشيرنوبايفكا".

وإجمالا، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية العسكرية:

125 طائرة

93 مروحية

407 مسيرة

227 صاروخ مضاد للطائرات

1981 دبابة

215 قاذفة صواريخ متعددة

854 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون

1882 وحدة من المركبات العسكرية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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