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البيت الأبيض: موسكو ستكون أمام خياري استنزاف احتياطاتها أو التخلف عن سداد الديون

أخبار روسيا

البيت الأبيض: موسكو ستكون أمام خياري استنزاف احتياطاتها أو التخلف عن سداد الديون
Globallookpress Chris Kleponis
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن السلطات الروسية ستكون أمام خيارين اثنين هما "استنزاف احتياطاتها المتبقية أو التخلف عن سداد الديون" جراء العقوبات.

وأضافت في حديثها للصحفيين أن السلطات الأمريكية ستفرض غدا الأربعاء عقوبات جديدة ضد روسيا، ستؤثر على المؤسسات المالية الروسية والشركات الحكومية والمسؤولين الروس.

ووفقا لبساكي، ستشمل العقوبات الأمريكية الإضافية حظرا على الاستثمارات الجديدة في روسيا.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قال، أمس الاثنين، إن واشنطن تعتزم إعلان عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع.

المصدر: RT

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