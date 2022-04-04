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زاخاروفا: ما جرى بين لافروف وأبو الغيط ليس عراكا بالأيدي بل تحية طيبة في ظروف الجائحة

أخبار روسيا

زاخاروفا: ما جرى بين لافروف وأبو الغيط ليس عراكا بالأيدي بل تحية طيبة في ظروف الجائحة
وزير الخارجية سيرغي لافروف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مازحة على نشر صور يحيي فيها وزير الخارجية سيرغي لافروف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بدفع قبضته نحو قبضة ضيفه.

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وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام" اليوم الاثنين: "الآلة الإعلامية السياسية الغربية، المتأثرة بأخبار كاذبة، قد ترى في ذلك عراكا بالأيدي أو دليلا على عدوانية روسيا. لكنه في الحقيقة ليس سوى تحية طيبة في زمن الجائحة".

زاخاروفا: ما جرى بين لافروف وأبو الغيط ليس عراكا بالأيدي بل تحية طيبة في ظروف الجائحةوزير الخارجية سيرغي لافروف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
زاخاروفا: ما جرى بين لافروف وأبو الغيط ليس عراكا بالأيدي بل تحية طيبة في ظروف الجائحةوزير الخارجية سيرغي لافروف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

المصدر: "تيليغرام"

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