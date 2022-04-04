زاخاروفا: ما جرى بين لافروف وأبو الغيط ليس عراكا بالأيدي بل تحية طيبة في ظروف الجائحة

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مازحة على نشر صور يحيي فيها وزير الخارجية سيرغي لافروف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بدفع قبضته نحو قبضة ضيفه.

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وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام" اليوم الاثنين: "الآلة الإعلامية السياسية الغربية، المتأثرة بأخبار كاذبة، قد ترى في ذلك عراكا بالأيدي أو دليلا على عدوانية روسيا. لكنه في الحقيقة ليس سوى تحية طيبة في زمن الجائحة".

المصدر: "تيليغرام"