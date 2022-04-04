موسكو: سنرد على قرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي بعد قرار برلين طرد دبلوماسيين روس في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وقالت لوكالة "تاس" في ردها على سؤال ذي صلة: "سنرد أيضا على هذا العمل الشرير للآلة السياسية الألمانية".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت، اليوم الاثنين، إن بلادها قررت طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا".

وأفادت معلومات تلقتها وكالة "فرانس برس" بأن عدد الدبلوماسيين المطرودين يصل إلى أربعين.

المصدر: "تاس" + "أ ف ب"