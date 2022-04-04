موسكو: واشنطن تتكتم على قصف الجيش الأوكراني لمدينة بوتشا بعد انسحاب قواتنا منها

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة تتكتم على قصف الجيش الأوكراني لمدينة بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها.

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وأشار في حديثه مع مجلة "نيوزويك" إلى أن "الولايات المتحدة تكتمت عمدا على حقيقة أنه فور انسحاب القوات الروسية، عرّضت القوات المسلحة الأوكرانية مدينة بوتشا لنيران المدفعية، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر في صفوف السكان المدنيين".

وأضاف أنه من الواضح أن "نظام كييف يحاول تحميل روسيا مسؤولية كل الفظائع التي ارتكبها".

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأحد: "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

المصدر: RT