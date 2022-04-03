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بلينكن: العقوبات ضد موسكو قد ترفع بناء على نتيجة المفاوضات الروسية الأوكرانية

أخبار روسيا

بلينكن: العقوبات ضد موسكو قد ترفع بناء على نتيجة المفاوضات الروسية الأوكرانية
Globallookpress Xander Heinl
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو قد تُرفع بناء على نتيجة المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وذكر بلينكن في حديثه مع شبكة "سي إن إن" أن السلطات الأمريكية تتشاور بانتظام مع حلفائها بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، "لكنها تراعي حاجة دول الاتحاد الأوروبي إلى ألا تفقد موارد الطاقة التي تحتاجها".

وأضاف "نحن نشدد العقوبات الحالية ونضيف عقوبات جديدة كل يوم. نقوم بذلك بالتنسيق الكامل مع الأوروبيين والشركاء الآخرين في جميع أنحاء العالم".

المصدر: "نوفوستي"

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