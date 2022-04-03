رمز العملية الروسية في أوكرانيا يفضح ازدواجية المعايير لدى الغرب

تطرق برنامج ناس أونلاين للحملة الغربية ضد رمز العملية الروسية في أوكرانيا (Z)، بالتزامن مع التغاضي الأوروبي والأمريكي عن نشاطات وشعارات نازية تنتشر عبر المنصات الاجتماعية دون رادع.

وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول، الدكتور عمار قناة، تعليقا على الهيستيريا الغربية تجاه شعار العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومطالبة الشركات والمؤسسات التجارية المختلفة بحذف حرف (Z) من شعاراتها، إن هذه الرموز معتاد عليها في المجال العسكري، وتدخل ضمن الإطار الإعلامي للعمليات العسكرية.

وأضاف الدكتور عمار، أن التنظيمات المتطرفة الأوكرانية، ككتيبة آزوف النازية، تعتبر محظورة في المنظومة الأوروبية والأمريكية، ولكن هناك تغاض أوروبي عن ممارسات وجرائم هذه المنظمات، والسماح بالترويج لشعاراتها ونشاطاتها، لأنها توظف لتمرير المصالح الغربية.

أما فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر الدكتور عمار أنه من الصعب اليوم التحكم بها، والتأثير على سياساتها الموجهة، حيث نرى دائما ازدواجية هذه المنصات في التعامل مع القضايا وتسييسها، بعيدا عن مفاهيم حرية التعبير والرأي، كتعاملها مع القضية الفلسطينية، وقصف غزة خلال العام الماضي، مضيفا أن مفهوم الليبرالية الغربية تعرى تماما أمام الأحداث الأخيرة.

المصدر: RT