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زاخاروفا: هولندا تحاول تشويه الوضع بإجراءات انتقامية لطرد الدبلوماسيين

أخبار روسيا

زاخاروفا: هولندا تحاول تشويه الوضع بإجراءات انتقامية لطرد الدبلوماسيين
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن تصريح السفارة الهولندية في موسكو حول التعليق الجزئي للأنشطة، هو "محاولة لتشويه الموقف المتعلق بالرد على طرد الدبلوماسيين الروس".

وأضافت زاخاروفا: "لقد لفتنا الانتباه إلى المعلومات التي نُشرت في الأول من أبريل على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحسابات الرسمية للسفارة الهولندية في موسكو. المعنى العام لتلك المنشورات هو أن البعثات الخارجية الهولندية في بلادنا تعلق جزءا من أنشطتها بسبب (أفعال) روسيا".

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تعتقد زاخاروفا أنه "يبقى فقط أن نقول أن عبثية مثل هذه المحاولات هو لتشويه الوضع.. فهي ليست جديدة على الإطلاق".

المصدر: تاس

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