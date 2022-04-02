الدفاع الروسية: سنساعد في إجلاء جميع الأجانب المحتجزين في ماريوبول بناء على طلب أردوغان من بوتين

أعلنت الدفاع الروسية أنها ستعمل على إجلاء الأجانب المحتجزين من قبل المتطرفين الأوكرانيين في ماريوبول، بناء على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "بناء على طلب رئيس جمهورية تركيا من الرئيس الروسي، تم اتخاذ قرار بتقديم المساعدة الكاملة في إجلاء مواطني الدول الأجنبية المحتجزين كرهائن من قبل من تبقى من مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة في بعض مناطق ماريوبول".

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وأشار أنه بالنسبة للعملية الإنسانية، ستفتح القوات المسلحة الروسية ممرا إنسانيا من ماريوبول إلى بيرديانسك من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو في 3 أبريل، وتضمن تطبيق نظام "وقف إطلاق النار" على طريق القوافل الإنسانية.

ويمكن إجلاء المواطنين الأجانب من بيرديانسك من أي طريق إنساني، عن طريق النقل البري إلى شبه جزيرة القرم أو إلى الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكذلك عن طريق البحر. حيث تضمن روسيا دخول وخروج سفن الإجلاء إلى ميناء بيرديانسك.

وتابع ميزينتسيف: "لا يمكن إجراء العملية الإنسانية إلا بعد موافقة سلطات كييف الكاملة على خروج القافلة الإنسانية من ماريوبول والالتزام بنظام وقف إطلاق النار أثناء عملية الإجلاء، وكذلك عدم التهديد بقصف السفن عند مغادرتها الميناء وعلى طول طريقها".

المصدر: نوفوستي