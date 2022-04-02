الكرملين: تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "بيلاروس-1" التلفزيونية: "تجري عملية نزع السلاح على قدم وساق وقد دمرت القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية بشكل شبه كامل خلال العملية الخاصة".

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موقف موسكو في حال اعتداء الناتو على بيلاروس: "نحن متحدون من خلال الالتزامات المتبادلة. أولا، في إطار دولتنا الاتحادية، وبالإضافة إلى ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وبطبيعة الحال، فإن الهجوم على أي عضو من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وخاصة الهجوم على أقرب حليف لنا، هو هجوم على روسيا، لذلك هناك دعم متبادل مطلق بين روسيا وبيلاروسيا وهذا أمر ثابت، ولا يمكن ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك".

المصدر: نوفوستي