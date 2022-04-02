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موسكو: سنرد على طرد الدبلوماسي الروسي من بلغاريا

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موسكو: سنرد على طرد الدبلوماسي الروسي من بلغاريا
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على طرد سلطات بلغاريا للدبلوماسي الروسي الذي يعمل في السفارة الروسية لدى صوفيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن رد الفعل "لدينا بدون تغيير، ونحن (حتما) سنرد".

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وكانت السفارة الروسية في صوفيا قد أعلنت يوم الجمعة أن سلطات بلغاريا قررت طرد السكرتير الأول للسفارة وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه على الأراضي البلغارية.

وقالت النيابة العامة البلغارية إن الدبلوماسي الروسي يشتبه "بممارسته نشاطا استخباراتيا".

المصدر: نوفوستي

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