بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي "إزالة التهديدات الداخلية"

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة إزالة التهديدات القائمة في مجال الأمن الداخلي.

ونقل الكرملين، في بيان مقتضب، عن بوتين قوله في مستهل الاجتماع: "على أجندتنا اليوم مناقشة مسألة الإجراءات الإضافية الرامية إلى التنبؤ بالتهديدات في مجال الأمن الداخلي وإزالتها".

وبعد ذلك، أعطى بوتين الكلمة إلى وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف.

ويأتي ذلك على خلفية اتهام روسيا الجيش الأوكراني بقصف منشأة نفطية في مقاطعة بيلغورود جنوب غربها، ما أسفر عن اندلاع حريق في الموقع دون وقوع إصابات بشرية.

المصدر: RT