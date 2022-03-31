واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 13 فردا و21 كيانا روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 13 فردا و21 كيانا روسيا ضمن حملة العقوبات المفروضة على موسكو.

وقالت الوزارة في بيان إنها تستهدف "21 كيانا و13 فردا في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات (المفروضة) على الكرملين وشركات التكنولوجيا التي تؤدي دورا حاسما في آلة الحرب الروسية".

وبحسب الوزارة، فإن العقوبات هذه المرة مرتبطة بشركات تعمل في الفضاء السيبراني، فضلا عن الأشخاص المرتبطين بهذه الشركات.

ولم توضح وزارة الخزانة الأمريكية الآليات التي ستستخدمها على وجه التحديد كأساس لإدراج هؤلاء الأفراد والكيانات القانونية في قائمة العقوبات.

المصدر: "نوفوستي"