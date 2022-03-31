بوتين: واشنطن ستحاول الاستفادة من عدم الاستقرار العالمي كما فعلت في الحربين العالميتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستحاول الاستفادة من عدم الاستقرار العالمي كما فعلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وأكد بوتين خلال اجتماع حكومي أن "الولايات المتحدة ستحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين من خلال خلق موجات جديدة من العجز العالمي"، مضيفا أن "الدول الغربية تحاول إلقاء اللوم على روسيا في أخطائها".

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا خي ثمن "لحق روسيا في الحرية والاسقلال والحفاظ على مصالحا وقيمها".

يذكر أن بوتين وقع اليوم الخميس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

المصدر: RT