الكرملين: نحترم رأى شعب أوسيتيا الجنوبية لكننا لم نتخذ أي إجراء بشأن استفتاء الانضمام لروسيا

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يعتبر فكرة إجراء استفتاء في أوسيتيا الجنوبية بشأن انضمامها لروسيا تعبيرا عن رأي شعبي.

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وفي التفاصيل، نقلت وكالة أنباء "تاس" عن بيسكوف قوله إن " الكرملين يعتبر فكرة إجراء الاستفتاء في أوسيتيا الجنوبية تعبيرا عن رأي الشعب ويحترمه، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء في الاتحاد الروسي بشأن هذه المسألة".

وكانت دينا غاسيفا، الناطقة باسم رئاسة أوسيتيا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق، أن الجمهورية ستستكمل جميع الإجراءات القانونية لطلب الانضمام إلى روسيا بعد الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا المزمعة في الـ10 من أبريل.

وقالت المتحدثة بهذا الشأن: "سيتم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية بشأن الانضمام بعد الانتخابات الرئاسية".

وأعلن رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، في وقت سابق، أن "الجمهورية ستتخذ خطوات قانونية للانضمام إلى روسيا في المستقبل القريب".

يشار إلى أن روسيا في أعقاب العدوان المسلح الجورجي على عاصمة أوسيتيا الجنوبية، تسخينفال، في 26 أغسطس 2008، اعترفت باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا.

المصدر: تاس