مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية بأوكرانيا

تدرس لجنة تحقيق برلمانية روسية، إمكانية دعوة نائب وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند وهانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن للإدلاء بشهادتهما بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

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أفاد بذلك في تصريح للصحفيين الرئيس المشارك للجنة، ونائب رئيس مجلس الدوما إيرينا ياروفايا عقب اختتام الاجتماع الأول للجنة يوم الخميس.

وقالت ياروفايا بهذا الشأن: "في وقت سابق، أعطى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين... تعليمات للنظر، من بين الأولويات القصوى، في إمكانية دعوة مسؤولي الولايات المتحدة للتوضيح، والذين، وفقا للمعلومات العامة التي أبلغت عنها كل من المصادر الأجنبية والمصادر الروسية، بأن لديهم المعرفة والفهم والعلاقة بهذه القضية. لذلك، صدرت اليوم تعليمات للجنة بالبدء في العمل على مسألة إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن".

المصدر: تاس