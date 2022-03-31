القوات الروسية تواصل تقديم العون لإجلاء المحاصرين وسط استغاثات الكثيرين عبر خط الاتصال الساخن

لاتزال نداءات الاستغاثة من سكان المناطق التي يحاصرها النازيون الأوكرانيون ترد يوميا إلى مقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا عبر الخط الساخن للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا.

ووفق بيانات رسمية، يستمر تلقي مثل هذه النداءات من مواطني أوكرانيا عبر الخط الساخن لمقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا، مطالبين بالمساعدة، إذ أن الوضع الإنساني في عدد من المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمقاتلون النازيون مستمر في التدهور بسرعة، وتشهد مدينة خاركوف (أوكرانيا) حاليا تدهورا عالي الخطورة. حيث يضطر السكان المحليون، خوفا من استفزازات المتطرفين، للجوء إلى الأقبية. إضافة إلى أنه باتت العديد من المنازل دون تدفئة أو كهرباء وغيرها من ضروريات الحياة.

والوضع أخذ بالتدهور أيضا في مستشفيات المدينة، إذ يُحرم السكان المدنيون من الرعاية الطبية، ولا يُعالج سوى أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمسلحين المتطرفين.

إضافة إلى ذلك، يحاصر النازيون السكان، ويحتجزونهم كرهائن و"دروع بشرية"، ويمنعونهم من المغادرة عبر الممرات الإنسانية، إذ تتعرض سيارات المدنيين الراغبين بالخروج لنيران المسلحين وقذائف الهاون.

في المقابل، من خلال نقطة التفتيش لوجاتشيفكا، على الجانب الروسي من الحدود، ينتظر عشرات الأشخاص في السيارات أحباءهم وأقاربهم، فضلا عن تقديم جميع وسائل المساعدة الضرورية لهم من قبل القوات الروسية.

المصدر: RT