روسيا.. الإصابات اليومية بفيروس كورونا تواصل تراجعها تحت عتبة الـ20 ألف إصابة

سجلت روسيا اليوم الخميس 19277 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مواصلة تراجعها تحت عتبة الـ20 ألف حالة.

وأصبح إجمالي حالات الإصابة بكورونا في روسيا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و842925 حالة، منها 368722 حالة وفاة، بزيادة 345 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

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وسجلت حالات الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية 1130 في موسكو و931 في سان بطرسبورغ.

المصدر: RT