بوتين يوقع مرسوما بشأن الدعوة إلى التجنيد الإلزامي الربيعي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن الدعوة إلى التجنيد الإلزامي الربيعي، وسيتوجه بموجبه 134.5 ألف شخص إلى القوات المسلحة الروسية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد صرّح في وقت سابق بأن المدعوين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في الربيع سيكون عددهم أقل من العام الماضي.

ويقول بوتين في المرسوم الرئاسي: "أقرر أن تتم في الفترة من 1 أبريل إلى 15 أبريل 2022، الدعوة إلى التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية لمواطني الاتحاد الروسي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، والذين ليسوا في الاحتياط، ويخضعون للقانون الاتحادي بشأن الخدمة الإلزامية الصادر في 28 مارس، رقم 1998 رقم 53-إف 3. أدعو إلى الخدمة العسكرية عدد 134500 شخصا".

وتنص الوثيقة الرئاسية أيضا على تنفيذ "التسريح من الخدمة العسكرية للجنود والبحارة والرقباء الذين انتهت خدمتهم العسكرية"، فيما يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره رسميا يوم 31 مارس.

المصدر: "نوفوستي"