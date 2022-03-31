الطوارئ الروسية: أكثر من نصف مليون لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا روسيا
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قالت وزارة الطوارئ الروسية إن عدد اللاجئين من جمهوريات دونباس وأوكرانيا إلى روسيا قد تجاوز نصف مليون شخص.
وجاء في بيان الوزارة: "منذ بداية تصعيد الصراع العسكري، عبر 529347 شخصا بالفعل الحدود (إلى روسيا) ، من بينهم 107065 طفلا".
وبدأ إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين من جمهوريتي الدونباس (دونيتسك ولوغانسك) على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي أعلنت عنها روسيا في منتصف فبراير.
المصدر: نوفوستي