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الطوارئ الروسية: أكثر من نصف مليون لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا روسيا

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الطوارئ الروسية: أكثر من نصف مليون لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا روسيا
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قالت وزارة الطوارئ الروسية إن عدد اللاجئين من جمهوريات دونباس وأوكرانيا إلى روسيا قد تجاوز نصف مليون شخص.

وجاء في بيان الوزارة: "منذ بداية تصعيد الصراع العسكري، عبر 529347 شخصا بالفعل الحدود (إلى روسيا) ، من بينهم 107065 طفلا".

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عدد اللاجئين إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس يتجاوز 492 ألف شخص

وبدأ إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين من جمهوريتي الدونباس (دونيتسك ولوغانسك) على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي أعلنت عنها روسيا في منتصف فبراير. 

المصدر: نوفوستي

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