لافروف: روسيا قلقة من خطط داعش لـ "تصدير" عدم الاستقرار

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة من خطط تنظيم "داعش" الإرهابي تصدير عدم الاستقرار إلى منطقة آسيا الوسطى وروسيا.

وأضاف لافروف على هامش المؤتمر الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان: إن "خطط داعش وداعميها لزعزعة استقرار دول آسيا الوسطى وتصدير عدم الاستقرار إلى روسيا تثير قلقا خاصا".

كما وصف تكديس عدد من الفصائل في منطقة الحدود الأفغانية الطاجيكية، والأفغانية الأوزبكية، بعلامة تنذر بالخطر.

المصدر: نوفوستي