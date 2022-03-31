باسورين يعلق على مصير المرتزقة الأجانب المحتجزين في دونيتسك

قال إدوارد باسورين، نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن المرتزقة الأجانب، المحتجزين حاليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيقدمون للمحاكمة.

وأضاف باسورين "لن يعاملوا كأسرى حرب، ستتم محاكمتهم".

شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف من العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، ونزع السلاح من أوكرانيا، وتحرير دونباس، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

وفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة الروسية تستهدف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط ، واعتبارا من 25 مارس، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، إذ قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي