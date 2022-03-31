أنتونوف: الخارجية الأمريكية تعمدت المبالغة في تقدير عدد خسائر القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن الخارجية الأمريكية تعمدت تضخيم عدد خسائر القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا من أجل إثارة استياء عام في روسيا.

وأضاف أنتونوف في بيان، ردا على مزاعم نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، بأن القوات المسلحة الروسية تكبدت خسائر كبيرة خلال العملية الخاصة في أوكرانيا: "إن ممثل وزارة الخارجية (الأمريكية) يبالغ عمدا في تقدير عدد الخسائر في صفوف القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. وتكمن وراء هذه التصريحات حسابات ساخرة - لإثارة استياء عام في بلدنا.. (سياستهم) لن تنجح في ذلك".

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وتابع البيان أن "قرار القيادة الروسية إجراء عملية عسكرية خاصة يحظى بتأييد واسع من المواطنين". مشددا على أن "المواطنين يفهمون أننا نتحدث عن حماية المصالح الوطنية لروسيا".

المصدر: تاس