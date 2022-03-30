الدفاع الروسية: الوضع الإنساني في مدينة خاركوف الأوكرانية مستمر في التدهور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع الإنساني في مدينة خاركوف الأوكرانية مستمر بالتدهور، أن الرجال لا يغادرون منازلهم خوفا من اقتياد النازيين لهم قسرا إلى المعارك.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الوضع الإنساني في مدينة خاركوف الأوكرانية مستمر في التدهور بشكل سريع"، مشيرة إلى أن "السكان يختبئون في الملاجئ خوفا من استفزازات النازيين".

وأضافت أن "العديد من المنازل لا يصلها التيار الكهربائي والغاز والتدفئة، فيما تتقاعس إدارة المدينة عن أعمال الترميم".

ولفتت إلى أن "المدنيين بحاجة للرعاية الطبية، حيث يتم علاج العسكريين من القوات الأوكرانية ومقاتلي النازيين فقط، وهذا في ظل عدم توفر الأدوية في الصيدليات".

وتابعت: "الرجال الذين بقوا في المدينة لا يغادرون منازلهم، فهم يخشون أن يتم اقتيادهم قسرا من قبل النازيين للقتال ضد القوات الروسية إلى جانبهم".

المصدر: RT