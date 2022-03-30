البنتاغون يعلّق على فيديوهات تعذيب الأسرى في أوكرانيا ويدعو إلى الامتثال لاتفاقيات جنيف

علق "البنتاغون" على فيديوهات تعذيب النازيين أسرى روس في أوكرانيا، داعيا إلى التعامل وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف لمعاملة الأسرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في مؤتمر صحفي: "نتوقع والمجتمع الدولي معاملة جميع أسرى الحرب وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".

وفي وقت سابق، دعا نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين الجانب الأوكراني إلى الامتثال الصارم لاتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب وعدم تعذيبهم.

وأعلنت روسيا أنه بعد ثلاثة أيام من الفيديوهات، تمكنت القوات الخاصة الروسية من القبض على المجرمين المتورطين في تعذيب الأسرى، وأنهم الآن قيد التحقيق وستعلن عن هوياتهم وتظهرهم للرأي العام عما قريب.

المصدر: RT