 
مباشر

القضاء التركي يغرّم المسؤولين عن مصرع طفلة روسية

أخبار روسيا

القضاء التركي يغرّم المسؤولين عن مصرع طفلة روسية
Gettyimages.ru
علم تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spvr

حكمت محكمة تركية على المسؤولين عن مصرع الطفلة الروسية أليسا أداموفا ذات الـ12 عاما في حمام سباحة بفندق في بودروم عام 2019، بدفع غرامة مالية قدرها 7500 دولار أمريكي.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية إن القضية الجنائية التي فتحت في تركيا انتهت بالحكم على المتهمين بالذنب.

إقرأ المزيد
تركيا ترفض تقديم مساعدة قانونية لروسيا في التحقيق بوفاة فتاة بأحد الفنادق
تركيا ترفض تقديم مساعدة قانونية لروسيا في التحقيق بوفاة فتاة بأحد الفنادق

ونقلت عن مكتب الخدمات القانونية "إيغوروف وبوجينسكي وأفاناسييف وشركاه"، الذي يمثل مصالح أسرة الضحية إن "عقوبة السجن للمدير العام للفندق وموظف المسبح استبدلت بغرامة قضائية قدرها 110 آلاف ليرة تركية (7.5 ألف دولار) يجب عليهم تسديدها في غضون عشرة أشهر".

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا