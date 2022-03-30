القضاء التركي يغرّم المسؤولين عن مصرع طفلة روسية

حكمت محكمة تركية على المسؤولين عن مصرع الطفلة الروسية أليسا أداموفا ذات الـ12 عاما في حمام سباحة بفندق في بودروم عام 2019، بدفع غرامة مالية قدرها 7500 دولار أمريكي.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية إن القضية الجنائية التي فتحت في تركيا انتهت بالحكم على المتهمين بالذنب.

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ونقلت عن مكتب الخدمات القانونية "إيغوروف وبوجينسكي وأفاناسييف وشركاه"، الذي يمثل مصالح أسرة الضحية إن "عقوبة السجن للمدير العام للفندق وموظف المسبح استبدلت بغرامة قضائية قدرها 110 آلاف ليرة تركية (7.5 ألف دولار) يجب عليهم تسديدها في غضون عشرة أشهر".

المصدر: "تاس"