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مدفيديف: هذه "أفضل" طريقة لحرمان أوروبا من الغاز"

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مدفيديف: هذه
Gettyimages.ru
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من العقوبات الأوروبية على موسكو ورفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لحرمان أوروبا من الغاز.

وقال مدفيديف في منشور عبر "تيليغرام": "أفضل طريقة لترك أوروبا بدون غاز هي تجميد مشروع "السيل الشمالي 2"، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي، والإعلان عن رفض الغاز الروسي في العامين المقبلين، ورفض شراء الروبل لدفع ثمن هذه المادة".

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وأشار إلى تفتيش مكاتب شركة "غازبروم" في ألمانيا، وقال: "أحسنتم! قرارات حكيمة من السياسيين الأوروبيين!".

المصدر: "نوفوستي"

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