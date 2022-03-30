من مناهج المدارس الأوكرانية: تشيخوف أوكراني قح وغاغارين لا وجود له وأنصار هتلر أبطال

كشفت وزارة التربية والتعليم الروسية عن نتائج دراسة أجراها أكثر من 50 خبيرا لأكثر من 300 كتاب تعليمي في المناهج الأوكرانية، مشيرة إلى أن كييف تزور التاريخ وتنقله للطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم الروسي سيرغي كرافتسوف إن أعمال الطبيب والكاتب والمؤلف المسرحي الروسي أنطون تشيخوف الموجودة في المناهج الأوكرانية حذف منها كل ما يتعلق بروسيا، وأخذ منها ما له علاقة بأوكرانيا فقط.

وأشار إلى أنه لا يوجد ذكر لأول رائد فضاء في التاريخ الروسي يوري غاغارين في المناهج الأوكرانية، كما أنه يطلق على عميلي النازيين الهتلريين ستيبان بانديرا ورومان شوخيفيتش لقب "أبطال" في هذه المناهج.

وتابع أن الكتب المدرسية الأوكرانية تزيف التاريخ، وتتحدث عن الاستعداد للحرب مع روسيا.

وأشار أرتيوم توروف نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة إلى أن الكتب المدرسية الأوكرانية تصف سكان دونباس بـ"الإرهابيين"، وتبث مواد متطرفة في عقول التلاميذ.

وقالت رئيسة لجنة التعليم بمجلس الدوما أولغا كازاكوفا إنه لا وجود لأي كلمة عن الحرب الوطنية العظمى في الكتب المدرسية هذه، بل فقط عن الحرب العالمية الثانية ويتم تفسير نتائجها على أنها "جرائم ارتكبتها الحكومة السوفيتية".

المصدر: RT