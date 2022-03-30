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عودة الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا إلى موسكو من إسطنبول

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عودة الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا إلى موسكو من إسطنبول
Gettyimages.ru
المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
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عاد الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا من العاصمة التركية إسطنبول إلى موسكو، وتوجه إلى دار الحكومة.

وأفادت وكالة "تاس" بأن الوفد عاد على متن رحلة خاصة هبطت في مطار فنوكوفو 2، في تمام الساعة 22:10 بتوقيت موسكو.

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وأشارت إلى أن أعضاء الوفد توجهوا إلى مبنى الحكومة.

وأجريت يوم الثلاثاء محادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول.

وعقب الاجتماع، قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن روسيا تلقت مقترحات مكتوبة من أوكرانيا حول التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وأشار إلى أن موسكو اتخذت "خطوتين" تجاه كييف وتقترح عقد اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت أبكر مما هو مخطط له.

المصدر: "تاس"

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