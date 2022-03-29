وفاة روزاليا أسويان المحاربة السوفييتية المخضرمة في الحرب العالمية الثانية

توفيت المحاربة السوفييتية روزاليا أسويان التي خاضت الحرب الوطنية العظمى ضد النازيين وحلفائهم، عن عمر ناهز 98 عاما في الولايات المتحدة.

وقالت القنصلية الروسية في هيوستن في بيان لها: "مع الأسف الشديد، علمنا بوفاة المحاربة القديمة التي خاضت الحرب الوطنية العظمى روزاليا خريستوفوروفنا أسويان في مدينة كانساس".

وأضافت: "المحزن أنها لم تعش للاحتفال بعيد ميلادها التاسع والتسعين الذي يصادف بعد 4 أيام فقط".

تطوعت أسويان عام 1942 في صفوف القوات السوفييتية وشاركت في المعارك على مقدمة الجبهات في عمر الـ19.

وخدمت في فوج المدفعية المضادة للطائرات رقم 180 للدفاع الجوي، وحصلت على ميدالية "الدفاع عن القوقاز".

وبعد انتهاء الحرب أصبحت ممثلة وعملت في المسرح لسنوات عديدة، ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"