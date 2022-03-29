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السفير الروسي لدى هولندا يتلقى وزوجته تهديدات بالقتل

أخبار روسيا

السفير الروسي لدى هولندا يتلقى وزوجته تهديدات بالقتل
Globallookpress
السفير الروسي لدى هولندا ألكسندر شولغين
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أعلن السفير الروسي لدى هولندا ألكسندر شولغين عن تلقيه وزوجته تهديدات بالقتل، وذلك بعد تصريحاته للتلفزيون الهولندي حول موقف موسكو حيال طرد أمستردام دبلوماسيين روس.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن شولغين قوله: "أنا شخصيا أتلقى رسائل تهديد".

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وأضاف أنه "بعد أن أوضح موقف روسيا في مقابلة مع التلفزيون الهولندي، بدأت الرسائل تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تهدد بقتله وزوجته".

وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية اليوم الثلاثاء عن طرد 17 دبلوماسيا روسيّا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسي ماريا زاخاروفا إن موسكو سترد بالمثل على جميع الخطوات غير الودية الصادرة عن عدد من الدول الأوروبية.

المصدر: RT

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