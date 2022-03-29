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منظمة اجتماعية في القرم تدعو الأمم المتحدة لوقف التمييز ضد الروس في الغرب

أخبار روسيا

منظمة اجتماعية في القرم تدعو الأمم المتحدة لوقف التمييز ضد الروس في الغرب
Globallookpress Liu Qu
الدورة الـ 49 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
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دعا الرئيس المناوب لجمعية الشعوب السلافية في القرم رومان تشيغرينيتس الأمم المتحدة إلى وقف التمييز ضد الروس في الغرب.

وقال تشيغرينيتس في كلمة موجهة إلى المشاركين في الدورة الـ49 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء: "من غير المقبول أن تتعرض للتمييز الفئات الأقل حماية من الناس. وهناك أمثلة حيث تعرض التلاميذ الروس في المدارس وروض الأطفال للضرب والإهانة في بلدان بالاتحاد الأوروبي".

وأكد أن رهاب الروس والبيلاروسيين الذي يتزايد في البلدان الأوروبية يجب إدانته ووقفه.

وأضاف: "علينا أن نقدم أكبر قدر من الدعم لمواطنينا. وأي نزاعات على أساس الانتماء القومي مرفوضة ويجب معاقبتها".

ودعا المسؤول المشاركين في دورة مجلس حقوق الإنسان لزيارة القرم التي "على استعداد لمشاركة خبراتها الناجحة في استئصال العنصرية".

المصدر: نوفوستي

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