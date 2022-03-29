ABC News: العلماء قلقون لإقصاء زملائهم الروس نظرا لدورهم الرئيس في البحوث الفضائية والقطبية

نقلت قناة ABC NEWS قلق العلماء الغربيين جراء عزل زملائهم الروس بسبب العقوبات، مشيرة إلى دورهم الرئيسي في بحوث القطب الشمالي والفضاء وما لذلك من ضرر على الأبحاث العلمية العالمية.

ونقلت القناة عن العالم الألماني ماركوس ريكس قوله إن "القيود المفروضة على روسيا ستضر بالأبحاث العلمية العالمية".

وأضاف أنه "يصعب إجراء بحث هادف في القطب الشمالي مع تجاهل مكانة روسيا في المنطقة".

وتابع أنه "لولا كاسحات الجليد الروسية لما تمكن هو نفسه من تنفيذ مهمة بحثية دولية في القطب الشمالي قادها بين العامين 2019 و2020".

وأشارت القناة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية تبحث دون جدوى عن بديل لوسائل التدفئة الروسية حتى يتمكن الباحثون من البقاء على قيد الحياة في المركبات بالليالي الباردة.

ولفتت إلى أن عزل العلماء الروس سيجبر نظراءهم الأوروبيين على استبدال أجهزة الاستشعار المستخدمة في دراسة بيئة الكواكب بأجهزة من مصادر أخرى.

وقال مدير الوكالة جوزيف أشباتشر إن "تبادل الخبرات العلمية مهم لروسيا والغرب، حيث أن العلماء كانوا ينفذون مشاريع مشتركة لفترة طويلة، من اكتشاف قوة الذرات إلى إطلاق المسابير في الفضاء".

وأشار في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن "الاعتماد على المتبادل يخلق الاستقرار والثقة، وهذا ما يمكن أن نفقده بسبب الوضع الحالي".

وتابعت ABC NEWS أن "العلماء الغربيين شعروا بالافتقار إلى القدرات الروسية في مجالات أخرى.

وأعرب أدريان موكسوورثي الأستاذ في جامعة "إمبريال كوليدج" في بريطانيا عن إشادته بالأجهزة الروسية المستخدمة لدراسة المجال المغناطيسي للأرض.

المصدر: "سبوتنيك"