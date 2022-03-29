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القوات الأوكرانية تطلق النيران على نقطة تفتيش حدودية في منطقة "كورسك" الروسية

أخبار روسيا

القوات الأوكرانية تطلق النيران على نقطة تفتيش حدودية في منطقة
© sledcom.ru
صورة تعبيرية
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تعرضت نقطة التفتيش الحدودية في منطقة "كورسك" لإطلاق نار من الجانب الأوكراني، دون وقوع خسائر أو إصابات، وفقا لمحافظ المنطقة، رومان ستاروفويت.

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وصرح محافظ المنطقة، رومان ستاروفويت، بأن نقطة التفتيش في قرية "تيتكينو" قد تعرضت لإطلاق نار من الجانب الأوكراني دون وقوع أي خسائر أو دمار. وتابع ستاروفويت في قناته على تطبيق "تليغرام": "اليوم، الثلاثاء 29 مارس، تم قصف قرية تيتكينو، وقامت قوات جنودنا البواسل بالرد. لا داعي للذعر".

وأوضح محافظ المنطقة أن النيران من الجانب الأوكراني كانت من أسلحة نارية وقاذفات قنابل يدوية.

المصدر: نوفوستي

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