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رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا أجندة للقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني

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رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا أجندة للقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني
Sputnik
فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي
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اعتبرت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي)، أنه لا توجد في الوقت الحالي أجندة لأي محادثات بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

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وقالت ماتفيينكو للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نتطلع بكل أمل إلى المرحلة الجديدة من المفاوضات، وإلى أن تسفر عن اتفاقات، وبعد ذلك فقط سيكون ممكنا الحديث عن احتمال عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي".

وارتأت رئيسة مجلس الاتحاد أنه لا "يوجد في الوقت الحالي أي أساس وأي أجندة لذلك"، مضيفة: "لا نفهم موقف الرئيس الأوكراني".

المصدر: "نوفوستي"

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