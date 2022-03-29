ماريا زاخاروفا تكتب عن ليز تراس: "توصلت إلى الاستنتاج الصحيح.. العلم نور"

تطرقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بلهجة ساخرة إلى تركيز وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على روسيا، مشيرة إلى نقصها المعرفي وعدم أهليتها لمثل منصبها.

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وكتب زاخاروفا بهذا الشأن تقول:

"بعد أن أصيبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بالتوتر من الجغرافيا والتاريخ، توصلت إلى الاستنتاج الصحيح: العلم نور. بعد أن أظهرت نقصا مذهلا في الإحاطة بالموضوع عدة مرات، وفي نفس الوقت أظهرت عدم كفاءة مدهشة بالنسبة لمنصبها، يبدو أن السيدة قررت أخيرا تصحيح نفسها.

بدأت بالوزارة التابعة لها. والآن سوف تجر الوزارة بأكملها إلى اللغة الروسية. وبحسب صحيفة الديلي تلغراف والغارديان، تخطط وزارة الخارجية الآن للتركيز على روسيا، لأن الظروف الجديدة تمثل، كما يقول في رسالة، السكرتير الدائم للوزارة، فيليب بارتون، "تحولا تكتونيا يتطلب تغيير السياق" للخدمة الدبلوماسية بأكملها.

وماذا تظنون أنتم، فلبدلنا الكثير من المناطق، والكثير من البحار، والكثير من المدن. وكما اتضح. تحقيقا لهذه الغاية، قامت وزارة الخارجية البريطانية بترقية السفير السابق في روسيا تيم بارو (وهو الآن السكرتير الدائم لوزارة الخارجية)، وأضيف المدير العام توماس درو، المسؤول عن التعاون مع أجهزة الدفاع والاستخبارات، لتنسيق العمل بشأن روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان رسميا عن "توسيع الفريق" من أجل تطوير "استجابة للغزو الروسي لأوكرانيا". على الأقل سوف يكتشفون أين توجد منطقتا روستوف وفورونيج، وأين يوجد البحران الأسود والبلطيق، وأي نوع كان "غزو المغول والتتار لأوكرانيا".

بالطبع، من جهة، يبدو أن الأناس المحترمين يُصرف انتباههم عن الأشياء المهمة، على سبيل المثال، تعزيز جدول الأعمال للجنسين في مسائل الحد من التسلح، إلخ. ولكن من ناحية أخرى... إذا كان ذلك يساعد أعضاء الحكومة البريطانية على دراسة جغرافيتنا وتاريخنا وروحنا (دوستويفسكي على وشك أن يتم حظره في الخارج)، فلا يمكن إلا الترحيب بهذه الإصلاحات".

المصدر: RT