"بلومبيرغ": انقسام داخل حلف "الناتو" حول التفاوض مع روسيا ومواصلة تسليح أوكرانيا

أشارت وكالة "بلومبيرغ" لانقسام أعضاء "الناتو" حول ضرورة التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومواصلة إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت الوكالة: "تزامنا مع مناقشة أعضاء حلف الناتو شروط أي اتفاق سلام محتمل يتم إبرامه بين روسيا وأوكرانيا، تظهر بوادر انقسامات استراتيجية في صفوف الحلف".

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن "هناك خلافات حول ضرورة إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، وأهمية التفاوض مع بوتين".

وأشارت إلى أن "بعض الخلافات ظهرت إلى العلن خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة، ثم تراجعه بعد تعرضه لانتقادات واسعة".

المصدر: "بلومبيرغ"