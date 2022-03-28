 
مباشر

الحكومة الروسية تتيح لشركات الاتصال إعادة النظر في تسعير الإنترنت

أخبار روسيا

الحكومة الروسية تتيح لشركات الاتصال إعادة النظر في تسعير الإنترنت
Globallookpress Julian Stratenschulte / dpa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sp8z

أتاحت وزارة التطوير الرقمي والاتصالات الروسية لشركات الاتصال الكبرى في البلاد ترشيد الاستهلاك غير المحدود للإنترنت وتعديل خطط الأسعار.

وتدعو الوزارة الشركات إلى أن تكون أحجام التدفق المستهلك "متزنة"، وإلى اعتماد خطط أسعار ذات "قيود معقولة" على الاستهلاك.

ويهدف ذلك إلى ضمان التوازن في تشغيل الشبكات والحفاظ على نوعية الاتصال "في ظل الضغط الخارجي من خلال العقوبات وتقلص إمكانيات الحصول على المعدات أجنبية المصدر"، حتى إيجاد بدائل محلية أو أجنبية لها.

وقالت الوزارة: "نتخذ الإجراءات للاستهلاك العقلاني للإنترنت مع الحفاظ على جودته وتوفير الخدمات الرقمية الأساسية".

واعتبرت شركات الاتصال الرائدة الروسية وخاصة "إم تي إس" و"تيلي 2" و"ميغافون" هذه الإجراءات مناسبة، وأعربت عن تأييدها لمبادرة الوزارة في ظل الظروف الراهنة.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا