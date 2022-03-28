الحكومة الروسية تتيح لشركات الاتصال إعادة النظر في تسعير الإنترنت

أتاحت وزارة التطوير الرقمي والاتصالات الروسية لشركات الاتصال الكبرى في البلاد ترشيد الاستهلاك غير المحدود للإنترنت وتعديل خطط الأسعار.

وتدعو الوزارة الشركات إلى أن تكون أحجام التدفق المستهلك "متزنة"، وإلى اعتماد خطط أسعار ذات "قيود معقولة" على الاستهلاك.

ويهدف ذلك إلى ضمان التوازن في تشغيل الشبكات والحفاظ على نوعية الاتصال "في ظل الضغط الخارجي من خلال العقوبات وتقلص إمكانيات الحصول على المعدات أجنبية المصدر"، حتى إيجاد بدائل محلية أو أجنبية لها.

وقالت الوزارة: "نتخذ الإجراءات للاستهلاك العقلاني للإنترنت مع الحفاظ على جودته وتوفير الخدمات الرقمية الأساسية".

واعتبرت شركات الاتصال الرائدة الروسية وخاصة "إم تي إس" و"تيلي 2" و"ميغافون" هذه الإجراءات مناسبة، وأعربت عن تأييدها لمبادرة الوزارة في ظل الظروف الراهنة.

المصدر: إنترفاكس